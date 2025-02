Nach WM-Bronze: Straßer denkt nicht ans Aufhören

Linus Straßer erlöste den DSV mit seiner Bronzemedaille bei der Ski-WM. Nach dem großen Erfolg will er weiter machen.

Linus Straßer will nach dem größten Erfolg seiner Karriere seine Ski noch nicht in die Ecke stellen. „Natürlich hinterlässt der Leistungssport Spuren, aber wenn ich aufstehe, tut mir nichts weh. Ich denke also noch nicht ans Aufhören“, sagte der 32-Jährige der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.