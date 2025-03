Saisonfinale: Dürr jagt Shiffrin

Skirennläuferin Lena Dürr hat zum Abschluss einer durchwachsenen Saison noch einmal eine Podestplatzierung im Blick. Die 33-Jährige liegt im Slalom beim Weltcup-Finale in Sun Valley/USA zur "Halbzeit" auf Platz zwei hinter der überragenden Ski-Königin Mikaela Shiffrin.

Shiffrin peilt ihren 101. Weltcupsieg an, den vierten in dieser für sie wegen eines Sturzes und der dabei erlittenen Verletzung so schwierigen Saison. "Ich habe mich gut gefühlt, besser als erwartet. Mein Skifahren ist sehr kraftvoll, ich bin sehr glücklich", sagte sie.