Angst um die Gesundheit: Ski-Alpin-Ass macht Schluss!

Johannes Vehren 15.10.2025 • 19:38 Uhr Christian Walder ist immer wieder verletzungsgebeutelt. Das Ski-Ass verkündet nun seinen Rücktritt.

Christian Walder macht es seiner Frau, Stephanie Venier, nach und verkündet sein Karriereende. Der österreichische Ski-Alpin-Profi begründet seinen Rücktritt mit seiner Verletzungshistorie.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Einmal ist alles vorbei und jetzt ist es soweit. Es war eine schöne Zeit, aber am Ende waren es einfach zu viele Rückschläge“, erklärte der 34-Jährige.

„Ich habe noch nichts Schlimmeres erlebt“

Walder hatte im Weltcup-Winter 2020/21 seine beste Zeit: Er erreichte Platz 3 im Super-G von Val d‘Isere und beendete die Weltcup-Wertung in der Disziplin als Achter.

Seine Verletzungshistorie seitdem ist lang: zwei Kreuzbandrisse, eine Schulterluxation, zwei Bandscheibenvorfälle sowie mehrere Knorpel- und Meniskusverletzungen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem hatte Walder mit enormen Nervenschmerzen zu kämpfen, „die teilweise brutal gewesen sind. Ich habe noch nichts Schlimmeres erlebt. Schmerztabletten waren völlig umsonst“.

Walder hört auf seinen Körper

Seine Verletzungen haben ihn schließlich die Motivation gekostet, wieder komplett anzugreifen. Hinzu verwies Walder darauf, dass er noch in der Zukunft fit sein wolle.

„Irgendwann muss man auf den Körper hören. Im normalen Leben kann ich alles machen, da habe ich keine Probleme. Mir war es wichtig, weiterhin meinen Hobbys nachgehen zu können. Man will kein Invalider sein“, so der Österreicher.