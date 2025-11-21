Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain/USA verletzt. Das gab der Verband Swiss Ski bekannt. Nach ersten Erkenntnissen habe es das linke Knie der Super-G-Olympiasiegerin von Peking erwischt, in der Schweiz sollen nach ihrer Heimkehr „umfassende medizinische Untersuchungen“ durchgeführt werden.
Trainingssturz in Copper Mountain: Sorge um Gut-Behrami
Nach ersten Erkenntnissen hat es das linke Knie der Super-G-Olympiasiegerin von Peking erwischt.
Verletzt: Lara Gut-Behrami
Die Tageszeitung Blick berichtet von einem „möglichen Kreuzbandriss und Meniskusschaden“, sollte sich dies bestätigen, wäre die Karriere der 34-Jährigen voraussichtlich vorzeitig vorbei. Die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Gut-Behrami, die im kommenden Jahr nach den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo aufhören will, stürzte am vergangenen Donnerstag im Super-G-Training in Colorado. In Copper Mountain finden ab Donnerstag vier Weltcuprennen statt.