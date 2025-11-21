Trainingssturz in Copper Mountain: Sorge um Gut-Behrami

SID 21.11.2025 • 11:26 Uhr Nach ersten Erkenntnissen hat es das linke Knie der Super-G-Olympiasiegerin von Peking erwischt.

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain/USA verletzt. Das gab der Verband Swiss Ski bekannt. Nach ersten Erkenntnissen habe es das linke Knie der Super-G-Olympiasiegerin von Peking erwischt, in der Schweiz sollen nach ihrer Heimkehr „umfassende medizinische Untersuchungen“ durchgeführt werden.