Langlauf: Formel 1 als Vorbild? FIS-Präsident fordert Reform

„Wir können mehr Geld in die Formate investieren, wenn wir selbst die Rechte haben. All das bedeutet, dass wir unseren Sportlern mehr Preisgelder zahlen können“, führte Eliasch seine Pläne aus. „Unsere besten Athleten verdienen in einem Jahr so viel wie Djokovic oder Federer in einer Woche - das müssen wir ausgleichen.“