Langlauf-Traumpaar gibt überraschendes Liebes-Aus bekannt

„Nach vielen guten gemeinsamen Jahren sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns trennen wollen“, wird das Ex-Paar in einer gemeinsamen Mitteilung vom norwegischen Portal VG zitiert.

Dabei galten das Ex-Paar, das zusammen in Trondheim wohnte, als das Traumpaar schlechthin im Langlaufzirkus.

Trennungsgrund von Langlauf-Traumpaar unbekannt

Kalva und Tonseth sind beide für die norwegischen Nationalteams aktiv, wo sie in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge feiern konnten. So gewann Tonseth in der Staffel Olympia-Gold und zwei Weltmeistertitel, außerdem hat er sechs Weltcupsiege vorzuweisen.