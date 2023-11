Wintersport: Schockierende Szenen um US-Skistar bei minus 19 Grad

Temperaturen von bis zu minus 19 Grad, ein blutiges Gesicht - und am Ende trotzdem ein Podest-Coup: Dieses Rennen wird Jessie Diggins nicht so schnell vergessen!

Die Skilangläuferin aus den USA lief in Kuusamo über 20 km im freien Stil auf Platz 2 hinter der Schwedin Moa Ilar, obwohl nicht nur die extremen Wetterbedingungen ihr zusetzten: Diggins bekam während des Rennens einen Stock ins Gesicht, was ihr eine blutige Platzwunde zufügte. Außerdem verlor Diggins noch einen ihrer Handschuhe, was das Rennen bei arktischer Kälte noch unangenehmer machte. Nichtsdestotrotz fehlten ihr am Ende nur drei Zehntelsekunden zu Premierensiegerin Ilar.