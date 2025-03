Deutsche Skilangläuferinnen holen WM-Bronze in der Staffel

Nach einem packenden Rennen über 4x7,5 müssen sich Katharina Hennig und Co. nur Schweden und Norwegen geschlagen geben.

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei der WM in Trondheim Bronze in der Staffel gewonnen. Die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Victoria Carl und Katharina Hennig mussten sich mit Pia Fink und Helen Hoffmann nach 4x7,5 km nur Schweden und Norwegen geschlagen geben. Für das deutsche Langlauf-Team war es das erste Edelmetall bei den Wettbewerben in Norwegen.