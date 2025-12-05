Wintersport: Bitterer Sturz! "Tut ein wenig weh"

SID 05.12.2025 • 13:46 Uhr Im Sprint-Finale von Trondheim stürzt die Oberstdorferin Laura Gimmler und wird Sechste.

Pech statt Präsent: Skilangläuferin Laura Gimmler hat ausgerechnet an ihrem 32. Geburtstag das zweite Podestergebnis ihrer Karriere unglücklich verpasst.

Beim Klassiksprint im norwegischen Trondheim zog die Oberstdorferin als Halbfinal-Schnellste ins Finale der besten sechs ein - und wurde dort nach einem frühen Sturz Letzte.

„Es sind gerade ganz gemischte Emotionen. Über den Final-Einzug bin ich überglücklich, es ging supergut“, sagte Gimmler im ZDF: „Ich war bereit anzugreifen, deshalb tut es gerade schon ein wenig weh.“

„Kleiner Schockmoment“ für Gimmler

Gimmler hatte nach ihrem frühen Malheur zwar wieder den Anschluss an die Konkurrentinnen geschafft, dabei aber zu viel Kraft gelassen. „Es war ein kleiner Schockmoment, das tut mir leid für sie. Es war genau die Stelle, an der man nicht stürzen darf“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Johanna Hagström führte einen schwedischen Vierfachsieg an. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jonna Sundling musste sich dabei mit Rang vier begnügen - auch die Topfavoritin war im turbulenten Finale gestürzt.