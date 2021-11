Schmitt skeptisch bei China-Protest: "Kostet alles Kraft"

Im Zweifel müsse der sportliche Erfolg an erster Stelle stehen. "Bei Karl Geiger beispielsweise ist die Form da, um sich seinen Traum vom Olympiasieg zu erfüllen. Aber niemand kann sagen, ob er in vier Jahren nochmal diese Möglichkeit bekommt", sagte der viermalige Weltmeister und heutige Eurosport-Experte Schmitt: "Wenn man der Beste sein will, muss man mögliche Störfaktoren ausblenden und sich auf das Wesentliche fokussieren können."