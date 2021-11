Skispringen: Eisenbichler zur Halbzeit Zweiter - Lanisek führt

Geigers ärgste Rivalen im Kampf um das Gelbe Trikot sind nicht am Start: Der Norweger Halvor Egner Granerud scheiterte zum zweiten Mal in Folge überraschend schon in der Qualifikation. Der Japaner Ryoyu Kobayashi, der am Samstag auf der Rukatunturi-Schanze noch überlegen gewonnen hatte, wurde positiv auf Corona getestet und muss für zehn Tage in Quarantäne.