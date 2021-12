Skisprung-Star Geiger: Sind keine Volkshelden, sondern normale Kindsköpfe

Auch wenn bei der am Dienstag beginnenden Tournee zum zweiten Mal in Folge keine Zuschauer zugelassen sind, sieht Geiger seine Sportart von der Corona-Pandemie nur mäßig betroffen. „Natürlich: Die Hygienemaßnahmen, das ganze Konzept, das hat sich komplett gewandelt. Der Sport an sich hat sich nicht verändert und ist gleich geblieben“, sagte der 28-Jährige: „Zum Glück haben wir auch keine größeren Ausfälle gehabt. Man konnte letztes Jahr gut den Weltcup-Kalender und die WM durchfahen. Wir konnten unseren Sport ausüben. Natürlich ohne Publikum, was sehr schade ist.“