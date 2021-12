Skispringen: Althaus Dritte in Klingenthal - Kramer siegt weiter

Die in den Niederlanden geborene Kramer, die schon am Freitag in der Vogtlandarena gewonnen hatte, war mit Flügen auf 137,0 und 134,0 m erneut überragend. Am Ende lag die 20-Jährige umgerechnet fast zwölf Meter vor der zweitplatzierten Opseth. Ein Deutscher oder eine Deutsche haben noch nie einen Einzelweltcup in Klingenthal gewonnen.