Das dritte Springen im Rahmen der 70. Vierschanzentournee in Innsbruck ist wegen starken Föhnwindes abgesagt worden. Das teilte die Jury um Sandro Pertile am Dienstagnachmittag mit. Zuvor war die Startzeit von 13.30 Uhr viermal verschoben worden. Das Springen soll voraussichtlich am Mittwoch in Bischofshofen nachgeholt werden, ehe danach auf der Paul-Außerleitner-Schanze auch das Finale der „Dreischanzentournee“ geplant ist.