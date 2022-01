Geiger siegt doppelt am Titisee - Eisenbichler wieder Dritter

Severin Freund (Rastbüchl), der am Samstag seine letzte Chance auf die Peking-Norm vergeben hatte, kam auf den 14. Platz, der ihm am Vortag wahrscheinlich das Olympia-Ticket gesichert hätte. Der am Sonntag für die Winterspiele nominierte Constantin Schmid (Oberaudorf) wurde 16., Pius Paschke (Kiefersfelden), der ebenfalls am Sonntag noch sein Peking-Ticket erhalten hatte, schied als 31. wie am Vortag im ersten Durchgang aus.