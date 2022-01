Wind in Innsbruck: Springen am Bergisel auf der Kippe

Dem dritten Springen der 70. Vierschanzentournee in Innsbruck droht am Dienstag die Absage. Wegen starker Föhnwinde wurde die Startzeit des Wettbewerbs am Bergisel zunächst von 13.30 auf 13.50 Uhr verschoben, die Aussichten sind aber sehr schlecht. Aufgrund des fehlenden Flutlichts ist der Spielraum zudem knapp.