Geiger bleibt im Weltcup-Rennen - Zajc siegt in Oberstdorf

Damit geht Weltcup-Spitzenreiter Kobayashi mit 66 Punkten Vorsprung ins Saisonfinale am kommenden Wochenende in Planica, wo noch 200 Zähler zu vergeben sind. Am Samstag hatte Geiger mit Rang neun den Rückstand auf Kobayashi (10.) um drei auf 55 Punkte verkürzt. Als letzter Deutscher hatte Severin Freund 2015/16 die große Kristallkugel geholt.