Geiger zur Halbzeit Fünfter - Stoch führt

Skispringer Karl Geiger darf zum Abschluss der Raw-Air-Serie in Norwegen auf einen Podestplatz hoffen. Der Bayer flog am Holmenkollen in Oslo im ersten Durchgang auf 130,0 m und liegt aussichtsreich auf Rang fünf. Die Führung holte sich der Pole Kamil Stoch vor Stefan Kraft aus Österreich, der kurz vor dem Gewinn der fünftägigen Norwegen-Tournee steht.