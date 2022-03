Skifliegen in Oberstdorf: Paschke fällt aus - Geiger kämpft um Gelb

Für Geiger geht es in seiner Heimat um das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, derzeit liegt er als Zweiter 58 Punkte hinter Olympiasieger Ryoyu Kobayashi (Japan). Nach den Springen in Oberstdorf am Samstag und Sonntag findet das Saisonfinale vom 25. bis 27. März in Planica/Slowenien statt.