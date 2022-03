Skispringen: Althaus Fünfte am Holmenkollen - Opseth siegt erstmals

In der Raw-Air-Gesamtwertung führt Kriznar nach neun von zwölf Sprüngen klar vor Bogataj und Takanashi. Althaus und Seyfarth hatten wegen ihrer positiven Coronatests den Auftakt der Serie verpasst, im Kampf um die stattliche Siegprämie in Höhe von 45.000 Euro sind sie daher ohne Chance. Die Entscheidung fällt am Sonntag ab 19.15 Uhr.