Weltmeister Geiger führt DSV-Aufgebot für Skiflug-WM an

Titelverteidiger Karl Geiger führt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei der am Donnerstag beginnenden Skiflug-WM im norwegischen Vikersund an. Bundestrainer Stefan Horngacher reiste mit dem kompletten Team an, neben Geiger werden Markus Eisenbichler, Severin Freund, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Andreas Wellinger am Training teilnehmen.