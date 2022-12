Kombination: Geiger zum dritten Mal in Folge auf dem Podest

Für Geiger war es nach einem eher durchwachsenen Saisonstart bereits die dritte Podestplatzierung in Folge. Vor knapp zwei Wochen hatte er im norwegischen Lillehammer zweimal den dritten Platz belegt. In Ramsau war Geiger nach dem Springen mit einem Rückstand von 16 Sekunden auf die Podestplätze in die Loipe gegangen.