Wellinger in Engelberg Sechster - Lanisek gewinnt

Die deutschen Skispringer sind beim ersten Springen der Generalprobe für die Vierschanzentournee im Schweizer Engelberg am Podest vorbeigeflogen. Beim dritten Saisonsieg des Slowenen Anze Lanisek war Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) als Sechster der beste DSV-Adler und zeigte sich zwölf Tage vor dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf in vielversprechender Form.