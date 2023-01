Eisenbichler als Sechster im Aufwind - Granerud siegt weiter

Eisenbichler hatte schon beim dritten Platz im Teamspringen am Samstag geglänzt und mit 140,0 m den weitesten Sprung des Tages gezeigt, nun legte er eindrucksvoll nach. Drittbester DSV-Adler auf der "Wielka Krokiew" war am Sonntag Karl Geiger auf Rang 14. Der Oberstdorfer zog in der Wind-Lotterie zunächst eine Niete, kam nur auf 121,0 m und musste sich vom 24. Platz noch nach vorne arbeiten.