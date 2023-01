Granerud kurz vor Tournee-Sieg - Führung vor Lanisek

Skispringer Halvor Egner Granerud steht bei der 71. Vierschanzentournee kurz vor dem Gesamtsieg. Der Norweger flog in Bischofshofen im ersten Durchgang auf 139,5 m und führt die Konkurrenz vor dem Slowenen Anze Lanisek an. Graneruds ärgster Verfolger Dawid Kubacki ist Dritter, in der Gesamtwertung liegt der Pole umgerechnet nun schon gut 15 Meter hinter Granerud.