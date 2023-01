Skispringen: Wellinger Quali-Vierter - Tschofenig gewinnt

In der Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag im polnischen Zakopane (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) belegte der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) am Freitag nach einem starken Sprung auf 135,5 m (142,2 Punkte) Platz vier. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Österreicher Daniel Tschofenig (138,5 m/149,1).