Skisprung-Oldie Kasai bei Comeback ohne Chance

Skisprung-Oldie Noriaki Kasai ist an seinem Comeback-Wochenende im zweitklassigen Continental Cup chancenlos geblieben. Der 50-Jährige verpasste in seiner japanischen Heimat Sapporo auf den Rängen 37 und 34 zweimal den zweiten Durchgang, beim dritten Wettkampf am Sonntag war er nicht mehr am Start.