Skispringen: Wellinger zur Halbzeit Neunter - Granerud führt

Skispringer Andreas Wellinger hat beim Heim-Weltcup in Willingen eine weitere Topplatzierung im Visier. Der zweimalige Olympiasieger, am Samstag schon Zehnter, flog bei widrigen Bedingungen auf 132,0 m und liegt nach dem ersten Durchgang auf dem neunten Rang. Die Führung eroberte Tourneesieger Halvor Egner Granerud, der Norweger peilt seinen vierten Sieg in Folge an.