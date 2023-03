Skispringen: Geiger Dritter am Holmenkollen - Lanisek siegt

Skispringer Karl Geiger ist am Holmenkollen in Oslo dank eines furiosen zweiten Sprungs auf das Podest geflogen. Der WM-Dritte von Planica lag nach dem ersten Durchgang auf Rang 13, ehe er mit einem Satz auf 137,5 m noch auf den dritten Platz stürmte. Der Sieg bei der ersten Station der zehntägigen Raw-Air-Tour ging an den Slowenen Anze Lanisek vor Stefan Kraft aus Österreich.