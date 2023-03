Skispringen: Kranker Wellinger Achter in Oslo - Kraft siegt

Skispringer Andreas Wellinger ist trotz einer Erkältung beim Weltcup in Oslo in die Top Ten geflogen. Der seit Tagen angeschlagene WM-Zweite von Planica belegte am Holmenkollen als bester DSV-Adler Rang acht. Der Tagessieg ging an den Österreicher Stefan Kraft, der seine Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung ausbaute.