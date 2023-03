Kranker Wellinger überzeugt in Oslo - Youngster überrascht bei Holmenkollen-Premiere

Kranker Wellinger überzeugt in Oslo

Einer Erkältung zum Trotz kämpft sich Weltmeister Andreas Wellinger in Oslo in die Top Ten. Ein deutscher Youngster überrascht mit der nächsten guten Leistung am Holmenkollen.

Wellinger als bester DSV-Adler auf Platz acht

