Skispringen: Frauen-Skifliegen? "Einfach nur nervig!" Granerud ledert gegen FIS

Auf dem Monsterbakken in Vikersund trug sich die Slowenin Ema Klinec mit 221m als erste Skiflugsiegerin in die Geschichtsbücher ein. Ob es jedoch auch in Zukunft weitere Skifliegen für Frauen geben wird, steht noch in den Sternen - sehr zum Ärger von Halvor Egner Granerud.