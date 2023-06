Skispringen: Trauer um US-Springer! Olympia-Teilnehmer stirbt mit 24

„Die Gedanken und das Beileid von USA Nordic Sport und U.S. Ski & Snowboard sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der Skisprung-Gemeinschaft“, schrieb der Verband in einem Statement.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 trat Gasienica erstmals in Erscheinung. Im Weltcup war er nicht am Start, bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld verpasste er knapp die Qualifikation für die Einzelwettbewerbe.