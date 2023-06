Skispringer Raimund Vierter bei Europaspielen

Gold auf der Mattenanlage ging an den Österreicher Daniel Tschofenig vor seinem Landsmann Jan Hörl, Dritter wurde Gregor Deschwanden aus der Schweiz. Constantin Schmid (Oberaudorf) kam als Siebter in die Top 10.

Im Normalschanzen-Wettbewerb der Frauen hatte Selina Freitag am Dienstag Platz acht belegt. Am Donnerstagabend steht noch das Mixed-Team-Springen an, am Freitag (Frauen) und Samstag (Männer) wird von der Großschanze gesprungen.