Geiger sieht sechs Deutsche mit Tournee-Chancen

Skispringer Karl Geiger sieht bei der Vierschanzentournee gleich sechs DSV-Adler mit Chancen auf eine Topplatzierung. „Ich gehe so weit zu sagen, dass wir alle sechs aus dem Weltcup-Team das Potenzial für den Tourneesieg haben - außer mir auch Andi Wellinger, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Martin Hamann und Philipp Raimund“, sagte der 30-Jährige der Sport Bild.

Die Tournee startet am 29. Dezember mit dem Springen in Geigers Heimat Oberstdorf. Erster Anwärter auf den goldenen Adler ist für den fünfmaligen Weltmeister indes ein Österreicher. "Der Topfavorit heißt mit Sicherheit Stefan Kraft. Aber im deutschen Team sind wir so breit aufgestellt wie noch nie", sagte er.