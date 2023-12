Paschke zur Halbzeit Dritter - Hörl führt vor Geiger

Skispringer Pius Paschke hat am Tag nach seinem ersten Karrieresieg auch zum Abschluss des Weltcups in Engelberg ein Spitzenergebnis im Blick. Der 33-Jährige aus Kiefersfelden sprang beim zweiten Wettbewerb der traditionellen Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee mit 141,0 m (158,7 Punkte) auf Platz drei und geht zumindest mit der Chance auf das Podest ins Finale.