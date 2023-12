Tournee: Topfavorit Kraft rechnet mit deutschen Springern

Topfavorit Stefan Kraft rechnet bei der 72. Vierschanzentournee mit starker Konkurrenz von den deutschen Skispringern. "Das deutsche Team ist sehr stark", sagte der Österreicher vor dem Auftakt in Oberstdorf: "Wenn die drei vor mir runter segeln, werde ich sicherlich etwas nervös sein."

Kraft, der in der bisherigen Saison nur in einem von acht Springen nicht auf dem Podest gelandet war, führt den Gesamtweltcup vor dem deutschen Trio Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger an - und geht mit fünf Saisonsiegen als klarer Favorit ins Rennen um den Goldadler.