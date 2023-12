Wellinger führt in Engelberg - Geiger weit zurück

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat beim Weltcup in Engelberg den nächsten deutschen Sieg im Blick. Eine Woche nach dem Doppelpack von Karl Geiger beim Heimspiel in Klingenthal liegt der 28 Jahre alte Ruhpoldinger beim ersten Springen der traditionellen Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee nach dem ersten Durchgang in Führung.