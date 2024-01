FIS macht wenig Hoffnung auf Frauen-Tournee 2024/25

FIS-Renndirektor Sandro Pertile sieht für den kommenden Winter eher wenig Chancen für eine erste Vierschanzentournee für Frauen. „Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wenn das Flutlicht in Innsbruck steht, ist es eine ganz andere Situation. Dann werden wir flexibler“, sagte der Italiener am Samstag in Bischofshofen.