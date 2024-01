FIS mit Tournee "extrem zufrieden"

FIS-Renndirektor Sandro Pertile hat ein äußerst positives Fazit der 72. Vierschanzentournee gezogen. "Ich bin extrem zufrieden. Das war eine der besten Tourneen der letzten Jahre. Ich bin extrem stolz, dass der Skisprung sich so gut präsentiert hat", sagte der Italiener am Samstag in Bischofshofen.