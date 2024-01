Knieverletzung: Lanisek fällt für Flug-WM aus

Mitfavorit Anze Lanisek fällt für die am Donnerstag beginnende Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (Österreich) aus. Wie der slowenische Verband mitteilte, hat sich der 27-Jährige am Dienstag beim Training in Planica am Innenband des rechten Knies verletzt.

Demnach muss Lanisek zwar nicht operiert werden, aber rund zwei Monate pausieren. "Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist, und plane, noch in dieser Saison in den Weltcup zurückzukehren", sagte Lanisek. Der Weltcup wird Ende März mit Sloweniens Heim-Skifliegen in Planica abgeschlossen.