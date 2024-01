Schmid springt in Zao weit hinterher

In Zao zeigte Schmid, am Vortag in der Qualifikation noch Dritte, zwei schwache Sprünge auf 83,0 und 73,5 m. Auch der Rest der deutschen Mannschaft blieb hinter den Erwartungen zurück.

In Zao steht am Samstag ein Super-Team-Wettbewerb an, am Sonntag (jeweils 8.30 MEZ) folgt ein weiteres Einzelspringen.