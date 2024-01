Skiflug-WM: Bittere Nachricht für Raimund - DSV-Adler muss zuschauen

Youngster Philipp Raimund muss im Einzelwettkampf der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (Österreich) zuschauen. Der 23-Jährige zeigte im Training am Freitagmorgen die schwächsten Leistungen des DSV-Quintetts und schaffte es nicht ins vierköpfige Team.

Raimund war auf den Plätzen 36 und 38 in beiden Durchgängen der schwächste DSV-Adler. Wellinger unterstrich dagegen mit Flügen auf 203,5 und 224,0 m und den Rängen neun und vier seine Ambitionen auf eine Medaille. Der neue Einzel-Weltmeister wird am Freitag und Samstag (jeweils 14.00 Uhr/ZDF) in vier Durchgängen ermittelt.