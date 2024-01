Skispringen: Schmid fliegt in Sapporo auf Platz zwei

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat sich im Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet und den ersten Podestplatz in dieser Saison für die deutschen Frauen erreicht. Die 27 Jahre alte Oberstdorferin wurde am Sonntag in Sapporo Zweite und musste sich nur der Japanerin Yuki Ito geschlagen geben.