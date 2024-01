Skispringen: Schmid in Sapporo mit bestem Saisonergebnis

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat zum Auftakt der Japan-Tournee aufsteigende Form gezeigt. Im ersten Springen von Sapporo belegte die Oberstdorferin am Samstag Platz sieben und erreichte damit ihr bestes Saisonergebnis. Zum ersten deutschen Podest in der laufenden Saison fehlten der 15-maligen Weltcup-Siegerin keine fünf Meter.

Die 27-Jährige hatte nach einem schwachen Abschneiden bei den Heimweltcups in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf, als sie teilweise rund 30 Punkte hinter Platz drei lag, auf die Springen in Villach verzichtet und stattdessen trainiert.

Wellinger startet in Polen stark

Am Sonntag steht in Sapporo ein weiteres Einzelspringen an, danach geht es für drei Wettbewerbe nach Zao.