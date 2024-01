Skispringen: Schmid nur auf Rang 13 - Prevc mit Heimsieg

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sucht weiter vergeblich nach ihrer einstigen Form. Die 27-Jährige kam beim Weltcup in Ljubno am Sonntag nicht über den 13. Rang hinaus, tags zuvor war sie zumindest Zehnte geworden. Lokalmatadorin Nika Prevc feierte in Slowenien ihren sechsten Saisonsieg und baute die Führung im Gesamtweltcup aus.