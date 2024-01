Vierschanzentournee: Österreich bejubelt "Sensation" in Innsbruck

Am berüchtigten Bergisel haben sich dafür gleich zwei Teamkollegen hervorgetan: Jan Hörl sicherte sich vor Wellinger-Konkurrent Ryoyu Kobayashi den Tagessieg, den der Kurier und andere Medien als „Sensation“ bejubeln. Michael Hayböck hat derweil als Dritter seinen ersten Podiumsplatz seit 1403 Tagen erreicht und den Sahnetag für den ÖSV abgerundet.

Vierschanzentournee: Hörl und Hayböck lassen Österreich jubeln

Der 25 Jahre alte Hörl - Teil des Gold-Teams bei Olympia in Peking - hat mit einem 127,5-Meter-Sprung in Durchgang 2 den größten Coup seiner Einzelkarriere perfekt gemacht und ist nun auch Dritter der Gesamtwertung vor dem in Innsbruck nur sechstplatziertem Kraft.