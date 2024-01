Zweiter in der Quali: Wellinger startet in Polen stark

Andreas Wellinger hat sechs Tage nach seinem zweiten Platz bei der Vierschanzentournee auch zum Auftakt des Skisprung-Weltcups im polnischen Wisla geglänzt. In der Qualifikation zum Einzelspringen der neuen PolSKI-Tour am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wurde Wellinger mit 130,5 m wieder Zweiter.

Zweitbester Deutscher war Stephan Leyhe (Willingen) auf dem starken sechsten Platz. Der nach guten Leistungen ins Weltcup-Team zurückgekehrte Constantin Schmid (Oberaudorf) kam auf Rang 19, Philipp Raimund (Oberstdorf) auf Platz 26. Pius Paschke (Kiefersfelden) als 33. und Karl Geiger (Oberstdorf) als 34. knüpften an ihre durchwachsenen Leistungen der Tournee an.

Am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) findet in Wisla ein "Super Team"-Wettbewerb statt, also ein Mannschaftsspringen mit jeweils nur zwei Springern pro Team. Fortgesetzt wird die Polen-Tour mit einem Einzelspringen in Szczyrk am folgenden Mittwoch und schließlich zwei Wettbewerben (Team und Einzel) in Zakopane (20./21. Januar).