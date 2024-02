Eisenbichler im Continental Cup Dritter - Schuster siegt

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist in seinem ersten Wettkampf seit sieben Wochen auf das Podest geflogen. Der 32-Jährige landete am Samstag in Iron Mountain im US-Bundesstaat Michigan auf Rang drei. Damit war der Bayer, der in dieser Saison noch kein Weltcupspringen absolviert hat, bester Deutscher.