Skispringen: Schmid meldet sich mit Podestplatz zurück

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat sich nach dreiwöchiger Wettkampfpause mit einem Podestplatz zurückgemeldet. Die Oberstdorferin landete als Dritte des Weltcups in Hinzenbach zum dritten Mal in dieser Saison auf dem Treppchen. Eva Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger sorgten für einen Doppelsieg der Gastgeber aus Österreich.

Luisa Görlich und Juliane Seyfarth kamen auf die Ränge 21 und 27, Alvine Holz scheiterte in der Qualifikation. Am Sonntag (13.45 Uhr) steht in Hinzenbach ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm.